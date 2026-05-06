PSG eliminó al Bayern Múnich y buscará el bicampeonato en la final de la Champions ante el Arsenal

El equipo de Luis Enrique empató 1-1 ante los alemanes y clasificó a la final tras el 5-4 de la ida.

PSG se convirtió este miércoles en el segundo finalista de la Champions League 2025-26. Cabe señalar que el Arsenal ya se había instalado en la cita decisiva tras superar al Atlético de Madrid.

En la noche de Múnich, el conjunto francés igualó 1-1 ante el Bayern, en un duelo muy diferente a lo ocurrido la semana pasada en el Parque de los Príncipes donde el equipo de Luis Enrique se impuso por 5-4.

El actual campeón del certamen abrió tempranamente el marcador a los 3 minutos gracias a Ousmane Dembélé tras una excelente jugada de Khvicha Kvaratskhelia.

Los locales buscaron durante todo el encuentro tratar de igualar el encuentro, lo que consiguieron recién en el cuarto minuto adicional tras una gran definición de Harry Kane. Sin embargo, les faltó un gol para llevar el partido a la prórroga.





PSG vs Arsenal en la final de la Champions

PSG y Arsenal se medirán en la gran final de la Champions League el próximo sábado 30 de mayo.

El partido se disputará en el Puskás Arena de la ciudad de Budapest, Hungría.