Otra vez vive un complejo momento: El nuevo golpe a Damián Pizarro en Racing

El chileno sigue sin consolidarse en el extranjero y poco a poco ha dejado de ser tenido en cuenta por La Academia, club al que llegó a préstamo desde el Udinese.

Damián Pizarro nuevamente se complica a nivel fútbolistico. El chileno parece no haber convencido a la gente de Racing y recibió un duro golpe este fin de semana.

El delantero no fue convocado para el choque que La Academia disputó este domingo ante River Plate, el que terminó con derrota 2-0 para su equipo.

Pese a que estaba siendo considerado por el entrenador Gustavo Costas, el retorno del goleador Adrián “Maravilla” Martínez complicó al nacional en sus aspiraciones de sumar minutos.





Damián Pizarro sigue sin consolidarse en Racing

El joven de 21 años no ha podido consolidarse en el conjunto argentino, al que arribó a principios de este año a préstamo desde el Udinese.

Tras superar una compleja lesión, Pizarro pudo estrenarse en marzo en una victoria 3-0 sobre Atlético Tucumán en la que aportó con una gran asistencia.

Desde entonces, el formado en Colo Colo disputó solamente cuatro encuentros, entre los que están uno por Copa Argentina y uno por la Sudamericana en los que no convirtió goles.

El panorama puede ser todavía peor para el chileno, teniendo en cuenta que medios locales han reportado que la dirigencia iría por otro atacante en el próximo mercado de pases.

De concretarse este fichaje, el ariete quedaría todavía más relegado en Racing.