La increíble mala suerte del Kun Agüero: Volvió a jugar, se lesionó de gravedad y salió en andas

El ex futbolista realizó un mal movimiento y no pudo terminar el encuentro que disputaba Independiente y River por la categoría Senior. Tras realizarse exámanes, el propio involucradio entregó su versión.

Un momento muy desafortunado vivió Sergio “Kun” Agüero, ex futbolista argentino que sufrió una grave lesión tras participar de un partido este lunes por la noche.

El otrora delantero jugó en la categoría Senior de Independiente ante River Plate, partido que terminó con victoria 2-0 a favor del Rojo.

Lejos del resultado, el duelo hizo noticia por la situación que vivió el ex seleccionado trasandino al realizar un mal movimiento con su pierna izquierda.





La compleja lesión que sufrió el Kun Agüero

Luego de salir en andas, el propio Agüero confirmó que se hizo exámenes y confirmó que sufrió la rotura del tendón de Aquiles.

Junto con agradecer el apoyo de las personas que lo ayudaron a trasladarse al centro asistencial, el Kun afirmó que esta situación seguramente derive en una operación.

Adicionalmente, señaló que la molestia se produjo en soledad al querer hacer un giro, donde no tuvo contacto con ningún rival o compañero de equipo.

Formado en las inferiores de Independiente, el ex goleador dejó el profesionalismo en 2021 producto de una arritmia cardíaca que le detectó mientras jugaba en el Barcelona.

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