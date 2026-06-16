De sensación del Mundial a realidad: Tim Payne sorprende y será refuerzo de un gigante de Sudamérica

Tras su llamativo salto en redes sociales, el seleccionado de Nueva Zelanda aterrizará en nuestr continente para sumarse a Olimpia de Paraguay.

Tim Payne se ha robado gran parte de las miradas en el inicio del Mundial 2026, protagonizando ahora uno de los grandes impactos en el mercado de pases.

El seleccionado de Nueva Zelanda será refuerzo de Olimpia de Paraguay, cuadro que aceleró las negociaciones para contar con el jugador de 32 años.

Tras transformarse en un verdadero fenónemo y subir en casi 6 millones sus seguidores en Instagram, el defensor comenzó a ser vinculado con algunos clubes.

Si bien en un momento se especuló con Deportivo Riestra de Argentina, el Decano de Paraguay será el destino del futbolista oceánico.





Tim Payne, de fenómeno viral a jugar la Copa Sudamericana

Según consignó el periodista César Merlo, el acuerdo está totalmente cerrado y Payne dejará el Wellinton Phoenix en el que jugó las últimas ocho temporadas.

De hecho, Olimpia encendió las redes sociales al publicar la bandera de Nueva Zelanda previo al empate 2-2 frente a Irán, dando a entender que la oficialización es cuestión de horas.

Con esto, el zaguero disputará nada menos que la Copa Sudamericana en el segundo semestre con su nuevo club, donde espera en los octavos de final por el vencedor del cruce entre Independiente de Medellín y Vasco da Gama.

El cuadro guaraní es dirigido actualmente por Pablo “Vitamina” Sánchez, entrenador que pasó por diversos cuadros de Chile como Deportes Iquique, Everton y Palestino, entre otros.

El defensor pasó anteriormente por conjuntos de Inglaterra y Estados Unidos, aceptando el ofrecimiento para recalar en Paraguay.