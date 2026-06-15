Agridulce debut de Tim Payne: Nueva Zelanda empató con Irán en entretenido partido

El conjunto oceánico se puso en ventaja en dos ocasiones, pero los asiáticos terminaron empatando un divertido encuentro por el Grupo G del Mundial 2026.

Hasta que llegó el día que todos los seguidores de Sudamérica esperaban. La Nueva Zelanda de Tim Payne debutó en el Grupo G del Mundial 2026 y empató ante un aguerrido Irán en el Estadio Los Ángeles.

Con el mediático mediocampista entre los titulares, el conjunto oceánico fue el primero en desnivelar el marcador ante el cuadro de Oriente Medio gracias a la anotación de Alijah Just (7′).

Sin embargo, los asiáticos no se quedaron de brazos cruzados y, tras el ya tradicional hydration break que se ha impuesto en este mundial, el defensor Ramin Rezaeian (32′) estableció la paridad en un entretenido partido.





El despertar de los Kiwis no fue suficiente

Ya en el complemento, el cuadro neozelandés comenzó rápidamente a presionar para encontrar el desequilibrio, teniendo eco en los pies de Alijah Just (55′), quien repitió la dosis.

Sin embargo, la felicidad oceánica no duraría mucho, ya que, a través de la vía aérea, Mohammad Mohebi (64′) volvió a poner el empate definitivo

¿Cuándo vuelven a jugar Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial?

Por parte de los iraníes, se enfrentarán a la potencia de Bélgica el domingo 21 de junio, a partir de las 15:00 horas, y será transmitido por Chilevisión.

Por parte del conjunto oceánico, se medirá fuerzas ante el Egipto de Mohamed Salah el lunes 22 de junio a las 00:00 horas.