Debuta Tim Payne: Dónde ver el partido del fenómeno viral del Mundial 2026
Nueva Zelanda se medirá esta noche ante Irán en un duelo válido por el Grupo G, zona que también integran Bélgica y Egipto.
Este lunes 15 de junio, en la quinta jornada del Mundial 2026, se producirá el debut de Nueva Zelanda y por ende del fenómeno viral de la cita planetaria, Tim Payne.
Cabe señalar que el jugador oceánico solo tenía 4 mil seguidores en su Instagram hace algunas semanas, sin embargo, ahora que se hizo conocido en todo el planeta está cerca de llegar a los 6 millones (5.769.520).
Los All Whites se medirán ante Irán en un duelo válido por el Grupo G, zona que también integran Bélgica y Egipto.
Irán vs Nueva Zelanda por el Mundial 2026: Dónde verlo
El encuentro de Irán contra Nueva Zelanda, será transmitido en vivo por DirecTV Sports. Además, el compromiso se podrá seguir vía streaming a través de la plataforma Paramount+.
¿A qué hora es el partido de Irán vs Nueva Zelanda?
El partido que marcará el debut de Tim Payne en el Mundial 2026 está programado para este lunes a las 21:00 horas de Chile, disputándose en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.