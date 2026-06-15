FIFA corrige error e incluye el idioma español en todas las conferencias de prensa del Mundial 2026

Luego de una serie de incidentes con algunos jugadores, el ente regulador del fútbol mundial incluyó el idioma para todas las conferencias de prensa del certamen planetario.

Luego de una serie de incidentes en los que durante las conferencias de prensa de este Mundial 2026, los jugadores y periodistas no podían preguntar ni responder en español porque no estaba habilitado el idioma en el traductor, la FIFA corrigió el error y ya lo permite .

Y es que el protocolo del torneo establecía que las preguntas se hicieran en inglés o en los idiomas oficiales de las selecciones que disputaban cada partido, pero ocurrió que en al menos tres casos, como los de Vinicius Jr., Achraf Hakimi y Frenkie de Jong, los reporteros quisieron preguntar en español y no estaba permitido porque no había servicio de traducción en ese idioma.





Por supesto, que las escenas se volvieron virales y la FIFA se pronunció de inmediato ahora, el idioma español, ya aparece en las opciones de traducción disponibles para los periodistas en las conferencia de prensa en todos los partidos del Mundial 2026.