Natalia Valdebenito descolocó a Pamela Díaz con inesperada frase en vivo: “Tengo amigas fachas, como tú”

El hilarante momento ocurrió durante el programa de streaming de La Fiera, donde la comediante asistió como invitada y habló de su cercana relación con la animadora. “Salimos jugando, amiga”, afirmó.

Natalia Valdebenito sorprendió a Pamela Díaz con un inesperado comentario sobre su supuesta orientación política, provocando un hilarante ataque de risa de ambas.

Todo ocurrió durante el programa Mañana te Cuento del canal Once Stream, conducido por Díaz junto a Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina, donde la comediante asistió como invitada.

La inesperada frase de Natalia Valdebenito a Pamela Díaz

En medio de la conversación, “La Fiera” le preguntó a Valdebenito si conocía al actor chileno Pedro Pascal. “No, pero me ha tirado muy buena onda y su familia también. ‘Se tienen que conocer’ (le dicen), así que yo creo que va a ocurrir”, dijo la humorista.

Ante esto, Pamela comentó que este encuentro podría ocurrir, ya que son “políticamente parecidos” con la estrella de Hollywood. “Sí, pero yo igual tengo amigas fachas… como tú” , lanzó Nata, dejando en shock a la animadora y al resto del panel.





Gallina y Joaquín, asombrados por la frase, intentaron cambiar de tema rápidamente y comenzaron a leer los comentarios del chat en vivo.

“Yo soy open, Pame. Lo sabes, tú me conoces”, señaló entre risas la comediante. La exmodelo, en tanto, se tomó el momento con humor, aunque no negó ni confirmó lo expresado por la actriz. “Salgamos de ahí mejor”, comentó.

“Salimos jugando, amiga, y está súper bien que las personas distintas se junten. Eso es democracia”, cerró la exintegrante del Club de la Comedia.

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