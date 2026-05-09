09/ 05/ 2026 16:10

VIDEO | Preocupación en Biobío: Tren de carga descarriló dejando nueve carros afectados

Durante la madrugada de este sábado, un tren de carga descarriló en la estación Chiguayante del Biotren, en la región del Biobío. Tras el incidente, nueve carros resultaron afectados, provocando cortes y congestión para quienes son usuarios de dicho transporte. Vecinos manifestaron preocupación por las condiciones del trayecto y la falta de buses de acercamiento, ya que miles de personas usan diariamente dicho servicio. Las causas del incidente aún son materia de investigación.