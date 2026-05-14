Megarreforma del gobierno es aprobada en Comisión de Hacienda: Ahora pasa a nuevo trámite en el Congreso

La llamada Ley de Reconstrucción Nacional dio su primer paso en la Corporación durante la madrugada de este jueves, cuando fue despachada por la comisión. Esto es lo que viene ahora.

Alrededor de las 05:00 horas de este jueves, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados terminó de votar en particular la Ley de Reconstrucción Nacional o también llamada megarreforma, aprobando el proyecto y despachándolo a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente.

Tras horas de debate entre el oficialismo y la oposición, a la medianoche el presidente de la comisión, Agustín Romero, tocó una campanilla y comenzaron las numerosas votaciones que terminaron por eliminar la modificación al Sence y aprobar la rebaja del impuesto de primera categoría, entre otros.

Lo aprobado y lo rechazado de la megarreforma

Entre todos los puntos a votar, el corazón de este proyecto estaba en la rebaja del impuesto corporativo de primera categoría, el cual fue aprobado por ocho votos a favor de parte de los partidos Nacional Libertario, Republicano, UDI, RN y PDG.

Dicha baja propone pasar del 27% a un 23% de forma periódica entre el año 2027 y el 2029.





Por el contrario, la eliminación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para aumentar la recaudación a través de la eliminación del beneficio tributario para gastos de capacitación fue rechazada con votos en contra de oposición, Renovación Nacional y el Partido de la Gente.

Otra discusión que fue rechazada fueron los cambios a la Ley de Propiedad Intelectual, los cuales se centraban en permitir a las empresas utilizar contenido periodístico, audiovisual, musical y cultural para sistemas de inteligencia artificial sin autorización a sus creadores, ni pago a estos.

Respecto a las facilidades de la Tesorería General de la República (TGR) para pagar el Crédito Aval del Estado (CAE), solo se logró aprobar que la TGR fuese la encargada del cobro y el paso de la cuota a pesos, sin embargo, la condonación parcial fue rechazada.