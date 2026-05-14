Un muerto y un herido dejó ataque a balazos en Recoleta: Agresor andaba en scooter

De acuerdo con vecinos del sector, las víctimas habrían mantenido conflictos con personas de alrededor del cité donde fueron atacados.

La madrugada de este jueves se registró un violento ataque con arma de fuego contra dos sujetos que se encontraban compartiendo en la vía pública, en la comuna de Recoleta, el que dejó a un hombre de 54 años fallecido y a una segunda persona con heridas en su tórax y pierna.

De manera preliminar, el atacante habría sido un desconocido que andaba en scooter que llegó hasta el cité donde se encontraban los sujetos. Más tarde, se informó que las víctimas serían el administrador y un vecino de dicho lugar, quienes habrían tenido conflictos con personas del alrededor.