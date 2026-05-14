Temblor hoy 14 de mayo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este jueves 14 de mayo se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, jueves 14 de mayo en Chile
Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:
- Magnitud: 4.7
- Hora: 22:46 horas.
- Epicentro: 80 km al sureste de Socaire.
- Profundidad: 224 km.
- Magnitud: 3.8
- Hora: 01:01 horas.
- Epicentro: 23 km al norte de Los Vilos.
- Profundidad: 35 km.