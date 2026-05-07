Primer hito de la Megarreforma: Aprueban idea de legislar el proyecto en la Comisión de Hacienda

Con 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención del Partido de la Gente, la iniciativa del Gobierno inició el proceso legislativo en el Congreso.

Este martes se aprobó la idea de legislar el proyecto de Megarreforma en la Comisión de Hacienda con 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención del Partido de la Gente (PDG).

La situación no estuvo exenta de polémica, dado que la oposición planteó, en un comienzo, que no estaban las condiciones para someter a votación.





Los detalles de la votación

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que “es un buen punto de partida, es una mayoría muy sólida”.

En esa misma línea, agregó: “Esperamos que se vaya ampliando en el transcurso de la discusión de este proyecto a medida que vamos viendo los artículos en detalle”.

El ministro Quiroz también hizo hincapié en que existe coincidencia entre el planteamiento del Gobierno y el Consejo Fiscal Autónomo en torno a que las medidas del proyecto permiten crecimiento.

“Las observaciones de detalle que se hicieron fueron contestadas hoy día por la Dirección de Presupuesto en esta comisión”, aseguró.

Por otro lado, el jefe de cartera comentó que no existen mayores errores en el informe financiero y negó que existan tensiones con el PDG.

“Estamos en excelentes conversaciones con el Partido de la Gente”, señaló el ministro Quiroz, quien tuvo una reunión con Franco Parisi.

En ese sentido, aseguró que la abstención que hubo en la votación por parte de dicho partido, corresponde a una situación “coherente y natural”, mientras existan conversaciones en curso.

“Más bien hubo un tema de malentendido porque estamos en los mismos términos de siempre, pero avanzando”, cerró el jefe de cartera.