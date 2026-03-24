“Ya no quiero incertidumbre”: Jorge Valdivia lanza romántica confesión amorosa a su nueva pareja

El exfutbolista se encuentra en una relación amorosa con Priscilla “Titi” Armenakis, con quien subió un video bailando en una plataforma 360°.

Este martes, Jorge Valdivia reapareció en redes sociales con un video junto a su nueva pareja, Priscilla “Titi” Armenakis, el cual acompañó con una romántica confesión a través de una canción.

El exfutbolista subió un registro donde aparece en una fiesta junto a Titi y ambos bailan sobre una plataforma que gira en 360 grados.





“Ya no quiero incertidumbre”

Valdivia aparece abrazando a Armenakis, mientras ambos miran a la cámara y bailan.

En esa misma línea, el exjugador agregó la canción “Yo quiero contigo” de Wisin, cuya letra menciona: “Dejemos la costumbre, ya no quiero incertidumbre, voy a gritar que te amo a la muchedumbre, ya bésame, aunque tu pasión me deslumbre”.

La relación entre Jorge y Priscilla se confirmó a principios de marzo, pero ambos llevarían varios meses juntos y ya cuenta con la aprobación de los hijos de Valdivia e incluso de Daniela Aránguiz, su exesposa.

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