Jorge Valdivia presenta a su nueva novia con romántica fotografía en redes sociales

El exfutbolista aprovechó el cumpleaños de Priscilla Armenakis para presentarla en sus redes sociales ante sus seguidores.

Hace algunos días, Primer Plano destapó el nuevo romance que estaría teniendo Jorge Valdivia con la periodista y empresaria Priscilla “Titi” Armenakis desde hace un par de meses.

Sin embargo, la pareja no se había pronunciado públicamente hasta ahora, en donde los enamorados compartieron una romántica fotografía en redes sociales.





La presentación de la nueva novia de Valdivia

A través de su Instagram, la empresaria subió una foto abrazada con el exfutbolista junto a un gran ramo de flores en un restaurante mientras celebraban su cumpleaños.

Dicha publicación fue reposteada por el Mago quien agregó el emoji de una torta y una manos haciendo un corazón. Asimismo, la foto fue acompañada de la romántica canción Lo Viejo Si Funciona de los argentinos B-rlin.

Cabe destacar que esta es la primera aparición que hace oficialmente como pareja Jorge y Priscilla en internet, pese a que llevarían juntos algunos meses.

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