“Desde la rabia y la frustración como padre”: Alcalde de San Bernardo se quiebra tras muerte de niño en encerrona

Christopher White se comprometió a “hacer todos los esfuerzos para que estos delincuentes estén tras las rejas”.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, se refirió a la trágica encerrona que dejó a un niño de 12 años muerto en su comuna.

El menor de edad falleció tras ser arrastrado por los delincuentes, después de intentar abandonar el vehículo junto a sus padres.

“Da hasta un poco de pudor hablar de algo de esta naturaleza, porque fue tan macabro el hecho. Fue tan violento que es imposible que no genere un conmoción desde lo humano “, expresó el alcalde.

La autoridad además planteó que “lo fundamental en este momento es acompañar a la familia y, por parte nuestra, hacer todos los esfuerzos para que estos delincuentes estén tras las rejas“.

“Desde el dolor, la rabia y la frustración como padre, espero que los encontremos en las próximas horas. Esa es la primera señal que quiero darle a la comunidad”, agregó White.