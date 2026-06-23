Niño muere tras encerrona en San Bernardo: Fue arrastrado varios metros por los delincuentes

El vehículo lo conducía el padre de familia cuando es interceptado e intimidado por cinco sujetos. Tras la muerte del menor, los antisociales se dieron a la fuga.

Un trágico hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando un menor de 12 años perdió la vida durante una encerrona que sufrió su familia en la comuna de San Bernardo.

El vehículo lo conducía el padre de familia cuando es interceptado e intimidado por cinco sujetos. Los dos adultos que iban en el auto lograron salir, sin embargo, el niño no alcanzó a abandonar el vehículo tras quedar aparentemente enganchado con el cinturón de seguridad y fue arrastrado por varios metros.

Cuando los antisociales se percatan de la situación y que el menor había perdido la vida, se cambian de auto y se dan a la fuga.