Fue entregado por su padrastro: Cae cuarto involucrado por crimen de niño de 12 años en San Bernardo

Se trata de un joven de 17 años que se entregó voluntariamente durante esta madrugada.

Durante la mañana de este miércoles se confirmó la detención de una cuarta persona por el crimen de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo.

Se trata de un joven de 17 años quien fue entregado por su padrastro en la 14.ª comisaría de la misma comuna. El menor fue derivado al OS9 de Carabineros, quienes están a cargo del caso.





Detienen a cuarto implicado en crimen de niño en San Bernardo

Además de él, durante la jornada de este martes se detuvo a otras tres personas de 21, 18 y 17 años, dos de ellos en San Bernardo y el otro en Melipilla.

“Es preferible que se entreguen”, declaró el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

Los cuatro detenidos están siendo acusados de robo con homicidio, robo con intimidación y robo con violencia.

Finalmente, los equipos policiales trabajan para efectuar la detención del quinto implicado, quien podría ser el más joven de la banda.