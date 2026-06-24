Pdte. Kast destaca diligencias por detenidos en crimen de niño en San Bernardo

A la detención de los implicados reaccionó el presidente José Antonio Kast, quien se manifestó a través de su cuenta de X.

Durante esta madrugada se confirmó que ya son cuatro los detenidos tras la fatal encerrona en la comuna de San Bernardo donde perdió la vida un niño de 12 años.

Cabe señalar que el menor fue arrastrado varios metros por los delincuentes y murió en el lugar tras regresar al país de un viaje a Argentina junto a su padre y tía.





A la detención de los implicados reaccionó el presidente José Antonio Kast, quien se manifestó a través de su cuenta de X.

El mandatario valoró el trabajo de Carabineros y el Ministerio Público: “Espero que sean juzgados y si son culpables, sean condenados a prisión por el resto de sus vidas”.