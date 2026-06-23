Venían desde Argentina: La pequeña equivocación en la ruta del padre de niño de 12 años que fue asesinado en San Bernardo

La víctima había regresado hace unas horas tras viajar al vecino país a celebrar el día del padre.

Un trágico hecho ocurrió en la comuna de San Bernardo, donde un niño de 12 años falleció luego de que su familia fuera víctima de una encerrona.

Todo ocurrió cuando un grupo de entre cuatro a cinco delincuentes interceptaron e intimidaron al padre de familia, quien conducía el vehículo y donde aparte del menor también viajaba una tía.

Ahí, los adultos lograron salir del auto, pero el niño y al aparentemente quedar enganchado con el cinturón de seguridad fue arrastrado varios metros por los antisociales perdiendo la vida en el lugar.





La pequeña equivocación en la ruta en tragedia de San Bernardo

De acuerdo a los nuevos antecedentes entregados en el programado Contigo En La Mañana, un pequeño error fue determinante en la tragedia.

Se conoció que los tres ocupantes del auto venían llegando desde Argentina, país natal del progenitor del niño y donde habían ido a celebrar el día del padre.

Tras arribar al país y tomar rumbo a su domicilio, el conductor se equivocó de salida de la autopista y terminó llegando a las intersecciones de las calles Portales y Da Vinci, donde se produjo el fatal hecho.