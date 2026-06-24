Serán formalizados en las próximas horas: Los nuevos antecedentes de las detenciones por crimen de niño en San Bernardo

El joven de 17 años que fue entregado por su padrastro este miércoles, ya había sido buscado por los equipos policiales, sin resultados favorables.

Este miércoles se confirmó la detención de un cuarto implicado tras la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo.

Se trata de una banda compuesta por dos adolescentes de 17 años, uno de 18 y otro de 21, por lo que solo queda encontrar a un quinto involucrado.





Los nuevos antecedentes tras encerrona en San Bernardo

El hombre de 18 años estaba en Melipilla, mientras que los otros 3 detenidos estaban en San Bernardo.

Durante las últimas horas se han dado a conocer nuevos antecedentes respecto de las detenciones, como que el quinto involucrado que queda por detener, está identificado.

Por las imágenes de las cámaras de seguridad que se han revelado, se cree que este último podría ser el más joven de la banda delictual.

Por otro lado, sobre el menor de edad que se entregó este miércoles, personal policial ya había ido en busca de él durante la tarde del martes, sin resultados favorables.

El joven fue entregado por su padrastro a eso de las 03:00 horas en la 14.ª comisaría de San Bernardo.

El otro adolescente de 17 años que fue capturado este martes, sería el líder de la banda.

Finalmente, los detenidos pasarán a la audiencia de formalización a eso de las 10:30 horas de este miércoles.