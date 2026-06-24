“Sola y abandonada”: Madre de niño asesinado en San Bernardo entregó potente mensaje

En medio de la pena y dolor que enfrentan los cercanos al menor, la madre entregó un mensaje donde además hizo un llamado a autoridades.

Con un profundo dolor continúa la familia del niño de 12 años que murió tras una encerrona realizada por cinco delincuentes en la comuna de San Bernardo.

Cuatro de estos antisociales ya fueron detenidos por carabineros y se espera que en las próximas horas sean formalizados.

En medio de la pena y aún conmoción que enfrentan los cercanos al menor, el periodista de Contigo En La Mañana Gino Costa pudo conversar con los progenitores de la víctima.

Ahí, el padre entregó un relato de la sucedido luego que regresaran de Argentina donde fueron a celebrar el día del padre, mientras que la madre le entregó un potente relato.





Madre de menor asesinado afirma estar “sola y abandonada”

Gino Costa señaló en el matinal de Chilevisión que la madre está dispuesta a recibir a autoridades políticas para que esto no vuelva a ocurrir, ya que quiere que las sanciones sean ejemplificadoras para los responsables.

Agregó que la mujer tiene un inmenso dolor porque era su único hijo y como familia decidieron aplazar el funeral para que logren llegar y estar presentes todos los cercanos.

“Ella dijo que quedó sola y abandonada porque ya no está junto a su hijo”, dijo el periodista.