Padre de niño asesinado en San Bernardo reveló el error que antecedió a la fatal encerrona

El padre del menor de 12 años relató cómo se produjo la equivocación que antecedió a la encerrona y entregó nuevos antecedentes sobre la noche en que su hijo fue asesinado.

Ya son cuatro los detenidos por el asesinato del niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, que se dio tras una encerrona que sufrió su padre.

El hombre, de origen argentino y nacionalizado chileno, entregó algunos nuevos antecedentes de lo sucedido en aquella trágica noche.

En conversación con el periodista Gino Costa del programa Contigo En La Mañana, contó que habían ido al sur del vecino país a celebrar el día del padre y la llegada de su primer nieto, donde su hijo quería conocer a su sobrino.





Durante el regreso, y debido al cansancio acumulado por la conducción, el padre cedió el volante a la tía del menor cerca de Curicó, región del Maule.

Sin embargo, ya al llegar a Santiago para dirigirse a Puente Alto, la mujer al no conocer bien la autopista, tomó una salida equivocada. Fue en ese momento, mientras se detenían para volver a cambiar de conductor, cuando fueron abordados por los delincuentes.

El padre agregó que los antisociales actuaron con un alto nivel de violencia, donde tras lo sucedido comenzó a perseguir el vehículo con los ladrones y a pedir desesperadamente ayuda.

Gino Costa conversó con padre del menor