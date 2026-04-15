Bayern Múnich vs Real Madrid: Hora y dónde ver EN VIVO revancha por Champions League

Bayern Múnich y Real Madrid disputan la esperada revancha por los cuartos de final de la Champions League, partid que se juega en el Allianz Arena.

Bayern Múnich se mide al Real Madrid en partido que paraliza al mundo, enfrentándose este miércoles por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Los Bávaros asoman como favoritos al ganar 2-1 el partido de ida la semana pasada, mostrando una enorme superioridad sobre el Merengue en varios pasajes.

Pese a esto, La Casa Blanca no se intimida y sueña con lograr una épica remontada que le permite continuar en la búsqueda de La Orejona.





¿Dónde ver EN VIVO el partido del Bayern Múnich vs Real Madrid?

El partido del Bayern Múnich ante el Real Madrid, válido por la revancha de los cuartos de final de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, este gran encuentro será emitido de forma online por la plataforma de streaming Disney +, a la que debes estar suscrito en su Plan Premium.

Hora del partido entre Bayern Múnich y Real Madrid por la Champions League

El compromiso de los alemanes contra el elenco español inicia a las 15:00 horas de Chile de este miércoles 15 de abril.

El estadio que recibe el esperado choque de gigantes es el Allianz Arena de Múnich, mientras que el árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic.