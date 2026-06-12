Canadá vs Bosnia | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial
Los anfitriones comenzaron sufriendo, pero en el segundo tiempo lograron rescatar un punto en el debut.
Canadá se estrenó en el Mundial 2026, midiéndose ante Bosnia y Herzegovina en un partido que terminó 1-1 por el Grupo B.
Los anfitriones comenzaron sufriendo con el tanto de Jovo Lukic que puso en ventaja a la visita los 21 minutos de encuentro.
En el segundo tiempo Canadá dominó las acciones y consiguió el merecido empate gracias al gol de Cyle Larin (78′).