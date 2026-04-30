Partido clave en el fútbol chileno: Apuestas para el partido de Colo Colo vs Coquimbo Unido

Los Albos reciben al Aurinegro en un partido que promete ser apasionante para todos los hinchas. Ambos equipos se ponen al día en la liga chilena.

Colo Colo y Coquimbo Unido se ponen al día en la liga chilena, midiéndose este domingo 3 de mayo en el Estadio Monumental en un partido pendiente por la fecha 9°.

Los Albos pretenden quedar como el único líder del torneo, objetivo que conseguiría en caso de sumar un punto frente a Los Piratas en condición de local.

Por el otro lado, el Aurinegro sueña con dar el batacazo en el Estadio Monumental y sacarse la dura derrota sufrida contra Deportes Tolima por Copa Libertadores.

Partido pendiente por la Liga de Primera tiene favorito

El pronóstico para este importante encuentro del fútbol chileno adelanta que el Cacique es favorito, lo que puede favorecer en las apuestas.

La victoria de Colo Colo paga 1.95 en Betsson, mientras que el triunfo de Coquimbo Unido llega a 4.00 y el empate alcanza a los 3.40.

Además, si se marcan más de 2,5 goles en este compromiso se paga 2.08 y si se anotan menos de 2,5 goles baja a 1.70.

Elige tu resultado y juega por la liga chilena en el siguiente link.

Últimos 5 partidos entre Colo Colo y Coquimbo Unido