Sistema frontal este viernes: Chubascos aislados en Santiago y “Tropiconce” se prepara para la lluvia

El comportamiento del tiempo será bastante dinámico en las principales ciudades del sur: en Concepción vivirán el clásico fenómeno de “Tropiconce”, donde se alternará el sol con chubascos y granizadas repentinas.

Un sistema frontal cruzó la zona sur del país y dejó una amplia franja de inestabilidad atmosférica que desde este viernes afectará desde la Región del Maule hasta Aysén.

El fenómeno meteorológico provocará chubascos intermitentes, caída de granizos y tormentas eléctricas tanto en sectores costeros como en el interior.

Esta condición climática se mantendrá hasta el sábado, registrando precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros en diversos sectores.

Gotas aisladas en Santiago

En la Región Metropolitana el escenario será opuesto, registrando para esta jornada únicamente algunas gotas aisladas durante la tarde y mañanas con mucho frío.

Para el día sábado se descartó el regreso de lluvias de mayor intensidad en Santiago, por lo que habrá un ambiente despejado y estable.

En esa misma línea, la próxima semana habrá un alza térmica significativa en la capital, registrando agradables temperaturas que superarán los 20 grados.

De esta forma, la zona central enfrentará días seguidos de tiempo estable y totalmente sin precipitaciones en todo el mapa metropolitano.





Alerta por inestabilidad y tiempo variable en el resto del país

Desde Talca al sur habrá inestabilidad intensa, por lo que la Armada emitió un aviso por nubes tornádicas en el litoral entre Bío Bío y Los Lagos.

Ciudades como Concepción y Temuco tendrán una jornada muy variable con claros de sol intermitentes que darán paso a fuertes nubes de tormenta.

La primera vivirá el fenómeno de “Tropiconce” con sol, chubascos y rayos, mientras que Temuco tendrá claros de sol de a ratos.

Expertos recomiendan buscar refugio y agacharse si el pelo se empieza a erizar, ya que es un signo infalible de que un rayo está a punto de caer en la zona.