FOTO | El nuevo tatuaje de Luis Jiménez tras borrarse el nombre de Coté López de su cuello

El exfutbolista salió a celebrar las FIestas Patrias, sin embargo, sus seguidores pudieron evitar notar el nuevo diseño que hay donde antes decía “María José”.

La polémica entrevista a Luis Jiménez en Primer Plano trajo una serie de comentarios en redes sociales y no solo por el tema de conversación, sino también por su tatuaje en el cuello que decía “María José”, en honor a Coté López.

Sin embargo, tras esta aparición en televisión el “Mago” decidió borrarse el nombre de su ex esposa y ahora mostró el nuevo diseño que reemplaza el anterior.





Luis Jiménez luce nuevo tatuaje en redes sociales

Durante su celebración de Fiestas Patrias Jiménez posteó en Instagram una salida a comer para disfrutar de la fiesta de la chilenidad junto a unas empanadas.

“Algo es algo“, escribió el ex futbolista, pero lo que sus seguidores realmente captaron fue el nuevo dibujo que tiene en el cuello.

En esta ocasión, el diseño consta de tres cruces negras unidas, dejando oculto cualquier rastro del “María José” que tuvo en su piel por años.

Revisa aquí el nuevo tatuaje de Luis Jiménez: