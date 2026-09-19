“La abrazamos con más fuerza que nunca”: Las primeras reacciones tras baja de candidatura de Michelle Bachelet en la ONU

Distintos rostros de la política chilena se refirieron a la decisión de la expresidenta. Revisa a continuación algunos de los mensajes que le dejaron a Bachelet.

Este sábado se confirmó que la expresidenta Michelle Bachelet no continuará con su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidos debido al duro revés que tuvo el pasado viernes en la votación del Consejo de Seguridad.

Ante esto, diferentes rostros de la política usaron sus redes sociales para reaccionar a la decisión de la exMandataria de dar un paso al costado.

Las primeras reacciones tras decisión de Bachelet sobre la ONU

La noticia de Bachelet fue dada a conocer a través de su cuenta de Instagram, en donde miles de personas le dejaron mensajes de apoyo tras bajar su candidatura.

Entre los mensajes destacaron las palabras de la ex candidata a la Presidencia, Jeanette Jara, quien le escribió: “Presidenta, siempre Ud. nos ha iluminado. Hoy la abrazamos con más fuerza que nunca. Su ejemplo y coraje son infinitos“.





Asimismo, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, también le dejó un mensaje de aliento: “Gracias, Presidenta. Su trayectoria y su ejemplo nos dejan, una vez más, una profunda enseñanza (…) Pero, sobre todo, nos enseña que el ejercicio del liderazgo debe estar siempre al servicio de algo más grande que nosotros mismos: del bienestar de las personas, de la plenitud de nuestros territorios y de la construcción de un mundo mejor. Es veraderamente admirable la valentía y templanza con la que continúa defendiendo los derechos de las personas“.

La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, igualmente le dedicó un comentario a Bachelet agradeciendo su trabajo. “Diría el mundo pierde, pero Chile es parte del mundo. Nuestro océano nos conecta con todos, nuestra geografía nos hace vulnerables a la crisis climática, nuestra economía es abierta y nuestra democracia recuerda lo que es necesitar el apoyo del sistema internacional de Derechos Humanos, cosas que lamentablemente quienes nos gobiernan no entienden“.

Revisa aquí algunas reacciones: