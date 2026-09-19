Incluye la RM: Pronostican tormentas eléctricas hasta este domingo en 6 regiones del país

El fenómeno meteorológico traería también fuertes rachas de viento y hasta algunas precipitaciones en Santiago. Revisa a continuación el detalle de cómo estará el clima este domingo.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado un aviso por probables tormentas eléctricas que se podrían desarrollar en seis regiones de la zona centro-sur del país.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, esto se debería a la condición sinóptica de inestabilidad atmosférica, la cual vendría acompañada de fuertes rachas de viento locales.

Estas son las regiones donde habría tormentas eléctricas

Según dio a conocer el organismo en su sitio web, la alerta estará vigente desde hoy sábado 19 de septiembre hasta la noche del domingo 20 de septiembre.

Las regiones que tendrán este fenómeno meteorológico son:

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío





Regresa la lluvia a Santiago

Por su parte, el meteorólogo Andrés Moncada indicó en CHV Noticias que durante este domingo 20 de septiembre se estiman precipitaciones que rondarían los 5 a 10 milímetros.

Asimismo, se espera que las temperaturas desciendan alcanzando los 16° en el último día de la semana.