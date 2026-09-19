Confirman precipitaciones en Santiago: Cuándo lloverá con mayor intensidad y cuánto caerá

En CHV Noticias se informó que las precipitaciones más intensas en la capital se concentrarán durante la madrugada y la mañana del domingo.

Finalmente, la lluvia llegará a Santiago en Fiestas Patrias , así lo adelantó en CHV Noticias el meteorólogo Andrés Moncada.

El experto explicó que las primeras precipitaciones, aunque de manera aislada, caerán en la capital por la tarde de este sábado 19 de septiembre.

No obstante, con el correr de las horas, la lluvia se intensificará y se hará sentir durante la madrugada y mañana del domingo 20.





¿Cuánta lluvia caerá en Santiago durante Fiestas Patrias?

De acuerdo a lo señalado por Moncada, para este sábado deberían acumularse unos 3 milímetros en Santiago, donde las primeras precipitaciones comenzarán en la precordillera y luego en todo el valle, donde se estima que cerca de las 16:00 ya caigan gotas en el centro de la ciudad.

Mientras que para el domingo, los montos se estiman entre 5 a 10 milímetros. Además, las temperaturas descenderán, ya que este sábado la máxima será de 21° y el domingo de solo 16°.