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Sismo remece al centro norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 10:25 horas de este sábado 19 de septiembre en la región de Coquimbo.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió este sábado 19 de septiembre a la zona centro norte del país, específicamente a la región de Coquimbo. 

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:25 horas, a 24 kilómetros al noroeste de La Serena. 

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 52 kilómetros. 

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