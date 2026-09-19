Sismo remece al centro norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 10:25 horas de este sábado 19 de septiembre en la región de Coquimbo.

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió este sábado 19 de septiembre a la zona centro norte del país, específicamente a la región de Coquimbo.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:25 horas, a 24 kilómetros al noroeste de La Serena.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 52 kilómetros.