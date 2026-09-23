Lo que se sabe del secuestro en Independencia: Dueña de botillería fue abandonada en Colina

La víctima, de 36 años y nacionalidad peruana, fue abordada por cuatro sujetos cuando en la noche del martes cerraba su local.

Impacto ha causado un secuestro ocurrido en la comuna de Independencia, donde la dueña de una botillería fue raptada y abandonada en Colina.

De acuerdo a lo informado en el programa Contigo En La Mañana, la mujer fue abordada por cuatro sujetos armados cuando cerraba su local.

Tras subirla a la fuerza al vehículo donde se movilizaban y huir del lugar, una trabajadora de la botillería, que presenció todo, llamó a a Carabineros y entregó los antecedentes.





De hecho, en el matinal de Chilevisión se mostró de forma exclusiva un video donde se aprecia la llegada del vehículo involucrado.

La víctima, de nacionalidad peruana, tiene 36 años y mantiene antecedentes, pero nada pendiente. La BIPE Antisecuestros de la PDI está a cargo de la investigación.