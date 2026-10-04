“Con o sin pareja, sigo…”: Cote López encendió las alarmas en redes sociales tras ácidos mensajes

La empresaria incluso se grabó cantando dos polémicas canciones de Gloria Trevi: “Con los ojos cerrados” y “Todos me miran”.

Este domingo, Cote López llamó la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir una serie de ácidos mensajes.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria lanzó indirectas en las que aludió el escándalo por infidelidad con Luis Jiménez y otras polémicas en las que se vio involucrada.





¿Qué compartió Cote López?

El primer posteo menciona: “Buenas noches, bellezas, ya se va a dormir la mejor mujer del mundo, o la peor. Depende de a quién le preguntes”.

Acto seguido, compartió un escrito que indica: “La ira más peligrosa viene de alguien con buen corazón. La contiene, mantiene la calma, perdona, hasta que un día ya no puede más”.

Y además, advierte: “No presiones demasiado a una buena persona”.

Luego, el último compartido detalla: “La diferencia es que yo, con o sin pareja, sigo teniendo el mismo estilo de vida”.

Cabe destacar que Cote López tenía una relación con Lucas Lama, la que terminó unos días antes de que se diera a conocer la infidelidad con Luis Jiménez.

El joven cambió drásticamente su contenido en redes sociales y solo publica cosas cuando se trata de actividades relacionadas con el deporte.

Finalmente, la empresaria terminó la jornada con una celebración en familia donde se le vio cantando polémicas canciones como “Con los ojos cerrados” y “Todos me miran” de Gloria Trevi.

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