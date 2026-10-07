Encuentran marihuana y ketamina en 1ª Comisaría de Concepción: Lo que se sabe del hallazgo de droga

El hallazgo se produjo tras controles rutinarios que realizó el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar).

Un preocupante hallazgo se realizó en la 1ª Comisaría de Concepción, donde se encontraron sustancias ilícitas: se trata de marihuana y ketamina.

Desde Carabineros se confirmó que la droga se encontraba dentro de un casillero del personal. La investigación fue liderada por el Departamento de Asuntos Internos (Daicar).

El seremi de Seguridad del Biobío, Richard Soto, explicó que la situación se halló en el marco de controles rutinarios. “Carabineros cuenta con mecanismos de control interno que permiten detectar y denunciar situaciones que deben ser esclarecidas”.

“Como Gobierno, respaldamos estos controles y esperamos que la investigación permita determinar, con absoluta claridad, cómo llegó esta sustancia al lugar“, agregó.





Comunicado de Carabineros

La institución policial emitió un comunicado donde confirmó el hallazgo. De hecho, se indicó que se encontró un pequeño envoltorio que fue llevado a análisis y arrojó positivo a droga.

Por este motivo se dio cuenta a la Fiscalía Militar y se dispuso el inicio de una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias en que las sustancias llegaron al lugar donde fueron halladas.

Comunicado

A raíz de los controles internos que periódicamente realiza Carabineros de Chile, a través del Departamento de Asuntos Internos (DAICAR), se efectuó una revisión en dependencias de la Primera Comisaría de Concepción, instancia en la que fue encontrado un pequeño envoltorio que contenía una sustancia que, tras las respectivas pericias, fue determinada como droga.

De hecho se dio cuenta a la Fiscalía Militar correspondiente. Asimismo, se dispuso el inicio de una investigación administrativa destinada a esclarecer las circunstancias en que dicha sustancia llegó al lugar donde fue hallada y establecer eventuales responsabilidades si corresponden