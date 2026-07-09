Leo Méndez Jr. estrenó nuevo emprendimiento: Vende fotografías de sus pies en plataforma de contenido para adultos

El hijo de DJ Méndez se fue con todo y publicó osadas fotografías en redes sociales para promocionar su nueva plataforma.

Leo Méndez Jr. sorprendió en redes sociales tras anunciar que comenzó a vender fotografías de sus pies en una plataforma de contenido para adultos.

El hijo de DJ Méndez abrió el perfil el pasado martes 7 de julio y publicó osadas fotografías en su cuenta de Instagram.

Leo Méndez Jr. vende fotografías de sus pies

“Estético, sensual y siempre erótico”, prometió Leo en la descripción de su perfil, donde además aseguró que se trata de contenido exclusivo “para mis machos” mayores de 18 años.

Además, el influencer promete mantener actualizada la plataforma todos los días y además vende contenido personalizado a través de mensajes privados.

Aunque resultó sorpresivo para algunos de sus seguidores en Instagram, Leo había preguntado anteriormente si debía comenzar a vender fotografías de sus pies, debido a la insistencia de los internautas.

Finalmente, el anuncio generó opiniones divididas entre sus seguidores, luego de que Leo publicara una fotografía con lencería y una polera de manga corta, sumado a un cintillo con orejas de conejo para promocionar su perfil.

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