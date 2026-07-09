Anuncian cortes de luz en 11 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 11 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este viernes 10 de julio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Colina, Quilicura, Independencia, Cerro Navia, Quinta Normal, Estación Central, Maipú, La Florida, La Reina, Santiago y Las Condes.





Revisa las comunas afectadas por corte de luz este viernes 10 de julio

Colina: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Quilicura: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Quinta Normal: Desde las 09:30 hasta las 14:30 horas.

Estación Central: Desde las 09.30 hasta las 15:30 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.