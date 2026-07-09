Así se prepara el equipo USAR de Bomberos: Los héroes nacionales que rescataron a Hernán Gil en Venezuela

Tras su llegada a Chile luego de apoyar en la emergencia, el equipo abrió las puertas de su centro de operaciones a CHV Noticias.

Después de cinco días de su aterrizaje en Chile, el equipo USAR de Bomberos nos abrió las puertas de su centro de operaciones y compartió imágenes inéditas del rescate de Hernán en Venezuela, luego de quedar bajos los escombros del edificio donde trabajaba.

Su labor es de precisión técnica, médica y de fuerza física y mental. En este reportaje conocemos a los verdaderos héroes nacionales. El trabajo es de Daniela Pierattini.