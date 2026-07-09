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Así se prepara el equipo USAR de Bomberos: Los héroes nacionales que rescataron a Hernán Gil en Venezuela

Tras su llegada a Chile luego de apoyar en la emergencia, el equipo abrió las puertas de su centro de operaciones a CHV Noticias.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Después de cinco días de su aterrizaje en Chile, el equipo USAR de Bomberos nos abrió las puertas de su centro de operaciones y compartió imágenes inéditas del rescate de Hernán en Venezuela, luego de quedar bajos los escombros del edificio donde trabajaba.

Su labor es de precisión técnica, médica y de fuerza física y mental. En este reportaje conocemos a los verdaderos héroes nacionales. El trabajo es de Daniela Pierattini.

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