“Las quería llevar…”: Manuel “El Chino” Orellana rompe el silencio y aclara polémicas tras rescate en el Cajón del Maipo

El hombre admitió que solo fueron al Cajón del Maipo para “sacarse una foto” y negó que hubiese un encuentro íntimo o acercamiento romántico con Magdalena y Martina.

Este viernes, Manuel “El Chino” Orellana rompió el silencio y contó su versión de los hechos tras el rescate del que fue protagonista junto a dos mujeres en el Cajón del Maipo.

En conversación con Hay Que Decirlo, el hombre confesó por qué subió a las termas, negó tajantemente un romance con las mujeres e incluso mencionó que esta situación trajo problemas familiares.





¿Qué dijo Manuel “El Chino” Orellana?

“Sí, soy consciente y quiero dar a todos los medios públicos el agradecimiento porque ellos nos apoyaron”, comenzó admitiendo Orellana.

En esa misma línea, comentó que no sabía que el sistema frontal sería tan grave porque “yo soy ermitaño, no ocupo teléfono, no ocupo red social (…) Mi papá me enseñó a vivir así”.

El hombre admitió que subir a las termas “fue idea de los tres”, luego de que no pudiesen entrar a una discoteque a festejar, y dejó en claro que “nunca fuimos bebiendo alcohol, drogándonos”.

¿Por qué llegan al Cajón del Maipo?

“Éramos 2 hombres y 4 mujeres, dos tías más del mismo jardín: Betzabé, Bárbara, Martina y Magdalena”, dijo El Chino, quien aclaró que las otras dos mujeres también eran educadoras de párvulo.

Manuel expuso que su familia vive cerca del jardín infantil, por lo que siempre se veían y siempre hubo una relación de respeto entre todos: “Ellas me invitan; si yo no andaba con dinero, no andaba con nada”.

Comentó que no había control de las autoridades durante el trayecto hacia las Termas de Colina, por lo que siguieron avanzando.

“Ellas iban confiadas conmigo porque sabían que yo conozco la zona (…) Las quería llevar a ellas porque nunca han ido” , relató respecto de las razones para ir.

Sin embargo, Orellana admitió que “iban solo a sacarse la foto en la montaña (…) Siempre como amigos, siempre nos respetamos, siempre tirando la buena onda, la buena vibra, todo positivo”.

¿Qué los hizo entrar al refugio?

En un momento, El Chino expuso que, por el clima, el vehículo donde iban comenzó a patinar, quedando en una especie de barranco: “Me puse nervioso porque la rubia se puso a gritar: ‘Uh, no quiero morir, amigo, no quiero morir'”.

Martina y él tranquilizaron a Magdalena: “Todo relajado porque no íbamos en exceso de drogas, no íbamos en exceso de alcohol”.

Así, deciden caminar 15 minutos hacia el refugio y al día siguiente comienza a nevar. 48 horas más tarde, ya había un metro de nieve.

Manuel insiste en que no hubo un acercamiento ni íntimo, ni romántico con Magdalena y Martina: “Yo tengo mi pareja, ella tiene su pareja; no tengo necesidad de andar buscando polola”.

6 días conectados a la espiritualidad

Cuando entran al refugio, “entra un gato y yo les digo: ‘Chiquillas, no estamos solos, estamos con Dios’, y las chiquillas dijeron: ‘Sí, estamos con Dios, estamos con Dios'”, relató Orellana.

Los primeros días, Manuel relata que Magdalena quería bajar caminando para reencontrarse con su esposo y familia; sin embargo: “Nunca hubo discusión porque estábamos lúcidos, estábamos los tres lúcidos como personas civilizadas”.

“Orábamos porque los católicos rezan; los evangélicos orábamos y eso nos calmaba. La rubia (Magdalena) siempre me decía: “Chinito, recemos”, expuso.

Problemas en el presente

Orellana arremetió contra la hermana de Magdalena por hacer pública la desaparición: “Ella me estaba juzgando a mí”.

Además, confesó que esta situación trajo problemas con su pareja, Génesis, quien no le cree: “Estoy perdiendo mi relación con mi pareja (…) mi familia toda enojada conmigo, como tan irresponsable”.

Finalmente, Manuel pidió disculpas públicas, aseguró que le están “haciendo bullying a las mujeres”, por lo que no ha visto redes sociales, y dejó en claro que no tiene los recursos para pagar lo que costó el rescate.