“Acto cruel de desprecio”: Amaya Forch revela violación en cruda carta contra proyecto “Escucha su corazón”

A través de la misiva, la cantante y actriz chilena recordó el trauma que vivió hace 30 años. “Esa noche pude haber quedado embarazada. ¿Habría sido capaz de soportarlo?”, reflexionó.

La actriz y cantante Amaya Forch reveló que fue víctima de una violación hace 30 años, en una potente carta publicada bajo el título “Corazón de mujer”, donde cuestionó duramente el proyecto de ley “Escucha su corazón”.

Recordemos que la iniciativa busca que médicos deban exigir que niñas y mujeres que interrumpan su embarazo bajo alguna de las tres causales legales -violación, inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la mujer- escuchen los latidos fetales antes del procedimiento.

La iniciativa ha generado críticas desde distintos sectores políticos y sociales. En la reciente encuesta Pulso Ciudadano, además, un 51,3% de los consultados manifestó su rechazo a la propuesta, reflejando la controversia que ha abierto el debate en torno a la legislación vigente.

“Hace 30 años viví un infierno”

A través de una misiva publicada en El Mercurio, Forch recordó el trauma que vivió tras la agresión sexual. “Hace 30 años viví un infierno en manos de un hombre cuyo rostro decidí olvidar” , escribió.

“Con los años aprendí a convivir con el dolor, volví a confiar y he sido feliz. No obstante, hay preguntas que hoy vuelven a aparecer. Esa noche pude haber quedado embarazada. ¿Habría sido capaz de soportarlo?”, reflexionó.





La artista planteó una serie de preguntas sobre el impacto emocional que habría significado enfrentar una maternidad forzada tras el abuso. “¿Qué cruz habría cargado mi niño al saberse hijo de un violador?”, cuestionó en la carta.

Forch relató además que en aquella época vivía en Londres, Inglaterra, donde sintió que existía una mayor comprensión respecto al sufrimiento que enfrentan las víctimas de violencia sexual.

“Nunca lo sabré. No tuve que tomar esa decisión tan difícil en medio del tormento”, señaló respecto a la posibilidad de haber enfrentado un embarazo producto de la violación.

Amaya Forch critica al proyecto “Escucha su corazón”

La actriz vinculó directamente su experiencia personal con el debate legislativo que actualmente se desarrolla en el Congreso.

“Hoy la violación es una de las tres causales que permiten que en nuestro país se pueda terminar un embarazo de manera legal”, indicó, antes de cuestionar la propuesta impulsada por parlamentarios de oposición.

Según sostuvo, la iniciativa busca “obligar a la mujer a escuchar el latido del corazón del embrión para así hacerla sentir culpable y ojalá lograr que desista de abortar“.

En uno de los pasajes más duros de la carta, la cantante afirmó que “‘Escucha su corazón’ se presenta como un acto de amor a la vida, pero no es más que un acto cruel de desprecio hacia la mujer “.

“De solo pensarlo se me parte el alma. ¿Qué moralina retrógrada es esa que pretende calificar nuestro sufrimiento y decirnos cómo debemos lidiar con el espanto vivido? Espanto de sociedad que prende construir”, añadió.

Asimismo, agregó que “el tiempo es un aliado en la sanación” e hizo un llamado a que los legisladores impulsen medidas que entreguen mayor protección a las mujeres.