Tendría mensajes con el denominado “Rey David”: ¿Por qué Francisco Kaminski es sujeto de interés en operativo PDI?

Francisco Kaminski compró un vehículo en la automotora del denominado “Rey David”.

Durante la madrugada de este martes, Francisco Kaminski fue detenido en Las Condes tras ser vinculado a la “Operación Rey David”, la cual investiga lavado de activos para ejercer narcotráfico.

La Policía de Investigaciones (PDI) contaba con una orden de entrada y registro en su departamento al ser sujeto de interés; sin embargo, encontraron gramos de marihuana y fue detenido por infracción a la Ley 20.000.





¿Por qué Kaminski era sujeto de interés en la operación “ Rey David ”?

En ese contexto, en horas de esta mañana fue allanada también una automotora en Puente Alto, cuyo dueño sería el denominado “Rey David”.

Esta empresa sería una de las que se utilizarían para efectuar el delito y se dedica a la compra y venta de vehículos chocados.

Según indicó Contigo en la Mañana, Francisco Kaminski era sujeto de interés porque existirían mensajes con el dueño de la automotora, a quien le habría comprado un vehículo en noviembre de 2023.

En ese contexto, el matinal de Chilevisión reveló una historia de Instagram, donde aparece el animador con el automóvil y la descripción: “Vendida, cliente feliz”.

Por su parte, Kaminski fue puesto en libertad y al salir de declarar, indicó: “Estaba como testigo, y me encontraron unos gramos de marihuana; por eso me llevaron detenido”.

Finalmente, el animador confirmó haber comprado un automóvil en dicho lugar.

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