Se suman a las movilizaciones: Dueños de camiones de Valparaíso anuncian paro por alza de combustibles

La próxima semana, los transportistas de la Quinta Región se congregarán en dos puntos de la Ruta 68 tras convocatoria de paro del gremio de Tarapacá.

La Federación de Dueños de Camiones de Valparaíso anunció que sus integrantes se sumarán a las movilizaciones que sus colegas de la Región de Tarapacá iniciaron ante la nueva alza de los combustibles.

Sin embargo, esta medida no solo sería por la última alza en el precio del petróleo de $36, sino también por los $580 que ha aumentado en total en el último mes.

Dueños de camiones de Valparaíso anuncian fecha de movilización

La fecha fijada por el gremio para la movilización es el próximo lunes 20 de abril, a partir de las 8:00. Serán dos puntos de la Ruta 68 donde se congregarán los transportistas de la Quinta Región.

Los camiones se dispondrán en el cruce Algarrobo en la Ruta 68, y también en la intersección de la misma ruta con el sector La Pólvora.





Llamado a movilizaciones de camioneros de Tarapacá

Los camioneros de la Región de Tarapacá comunicaron la convocatoria a un paro tras el aumento sostenido del precio de los combustibles.

Si bien no tienen una fecha definida aún, el gremio pidió que otras asociaciones de transportistas del país “apoyen esta movilización”.

Así se dirigieron a ellos: “Invitamos a Arica, Antofagasta, Calama, Coquimbo y a todo el sur. Con los de San Antonio y Valparaíso ya tenemos algo avanzado”

“Este llamado a movilización es para que el gobierno entienda y se sensibilice; no están administrando una empresa de ellos”, agregaron.