Con la llegada de las bajas temperaturas, se activa uno de los beneficios más esperados en Chile. Este aporte económico está dirigido a personas que cumplan con ciertos requisitos.

Con la llegada de las bajas temperaturas, se activa uno de los beneficios más esperados en Chile: El Bono de Invierno 2026, un aporte económico que busca aliviar los gastos propios de la temporada.

Este año, el beneficio entrega un monto de $81.257, pagado por una sola vez y sin descuentos, ya que no es tributable ni imponible.

¿Quiénes reciben el Bono de Invierno 2026?

El bono está dirigido a personas pensionadas que cumplan con ciertos requisitos. El principal es tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026.

Además, deben pertenecer a alguno de estos grupos:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades .

. Pensionados de AFP o compañías de seguro con pensiones mínimas o aportes solidarios.

con pensiones mínimas o aportes solidarios. Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) .

. Personas con pensiones de reparación o beneficios similares.

Otro requisito clave es que la pensión sea igual o inferior a la pensión mínima de vejez, según los límites establecidos por la ley.





¿Cuándo se paga el Bono de Invierno?

El pago se realiza durante mayo de 2026, junto con la pensión mensual correspondiente.

Una de sus principales características es que no requiere postulación, ya que se entrega automáticamente a quienes cumplen los requisitos.

Cómo consultar con tu RUT si eres beneficiario

Para saber si recibirás el Bono de Invierno 2026, debes hacer lo siguiente:

Ingresar al sitio de ChileAtiende

Ingresa tu RUT

Hacer clic en “Consultar”

El sistema indicará si eres beneficiario, además de la fecha y forma de pago.