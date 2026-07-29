Minsal anunció incorporación gradual de todos los cánceres al GES: Alcanzará cobertura total en 2028

La ministra May Chomali presentó la Agenda Estratégica 2026-2030, que contempla ampliar la cobertura oncológica, fortalecer la atención primaria y avanzar en la digitalización del sistema de salud.

La ministra de Salud, May Chomali, anunció que uno de los principales objetivos de su gestión será avanzar en la incorporación gradual de la totalidad de los cánceres al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), como parte de la Agenda Estratégica 2026-2030 presentada durante su primera Cuenta Pública Participativa.

La actividad se realizó este miércoles en el Hospital San Juan de Dios y contó con la participación de los subsecretarios de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y de Redes Asistenciales, Julio Montt.

Durante su intervención, la secretaria de Estado enfatizó: “Queremos un sistema público de salud que responda mejor a las necesidades de las personas”.

Incorporación progresiva de todos los cánceres al GES

Entre las principales metas para el período 2026-2030, Chomali destacó el trabajo que está desarrollando el Ministerio de Salud para ampliar progresivamente la cobertura de patologías oncológicas garantizadas por el GES.

La iniciativa busca que más pacientes puedan acceder a diagnóstico, tratamiento y seguimiento con garantías de oportunidad y protección financiera.

Junto con ello, la autoridad señaló que también se avanzará en otras medidas relevantes para el sistema sanitario, como reforzar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria de Salud (APS) e implementar la ley que consagra el derecho de las personas mayores a una atención preferente y oportuna.





“Impulsaremos en el próximo decreto GES 2028-2031, la incorporación progresiva de la totalidad de los cánceres. Asimismo, continuaremos impulsando el acceso a tratamientos de alto costo a través de la Ley Ricarte Soto, incorporando nuevas terapias“, señaló la secretaria de Estado.

Asimismo, agregó que se potenciará la formación de especialistas con “236 médicos en formación y consolidaremos las estrategias de prevención y pesquisa precoz”.

Los ejes de la agenda de salud 2026-2030

La ministra explicó que la planificación para los próximos años se estructura en seis áreas prioritarias:

Fortalecer la conducción estratégica y la gobernanza

Aumentar la capacidad resolutiva de la red asistencial

Mejorar la gestión institucional y el uso eficiente de los recursos

Acelerar la transformación digital

Avanzar hacia una mayor sostenibilidad financiera

Potenciar las capacidades de los equipos de salud.

Otro de los anuncios destacados fue la meta de consolidar la digitalización del sistema sanitario hacia 2030.

Entre los objetivos planteados se encuentran la implementación total de la receta electrónica a nivel nacional, el fortalecimiento del Portal Paciente y la creación de una Historia Clínica Compartida que permita a los usuarios acceder a su información médica en cualquier establecimiento de salud.