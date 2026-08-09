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La detención de “El Panda”: Disparó más de 30 veces a carabineros y cayó por desamor al igual que “Chicorte”

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

En las últimas semanas hizo noticia la detención de uno de los delincuentes más buscados del país: Benjamín Aedo, alias “El Panda”, quien disparó más de 30 veces contra dos carabineros durante un control rutinario y luego escapó. Con el paso de los días, se conoció que era integrante de una de las bandas más peligrosas de Santiago: la del “Chicorte”. En este reportaje conoceremos imágenes e información exclusiva sobre cómo fue capturado “El Panda”, en una historia marcada por el desamor y la traición. El informe es de Guillermo Toro y Matías González.

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