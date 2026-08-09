09/ 08/ 2026 23:21

La detención de “El Panda”: Disparó más de 30 veces a carabineros y cayó por desamor al igual que “Chicorte”

En las últimas semanas hizo noticia la detención de uno de los delincuentes más buscados del país: Benjamín Aedo, alias “El Panda”, quien disparó más de 30 veces contra dos carabineros durante un control rutinario y luego escapó. Con el paso de los días, se conoció que era integrante de una de las bandas más peligrosas de Santiago: la del “Chicorte”. En este reportaje conoceremos imágenes e información exclusiva sobre cómo fue capturado “El Panda”, en una historia marcada por el desamor y la traición. El informe es de Guillermo Toro y Matías González.