Cumplió 100 años en junio: Muere Peppino Mazzullo, la voz que hizo famoso a Topo Gigio
El actor italiano dio vida al personaje infantil por más de cuatro décadas de forma continua, entre 1961 y 2006.
Este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de Peppino Mazzullo, actor italiano mundialmente reconocido por dar voz a Topo Gigio.
El intérprete murió a los 100 años de edad en su casa de Santo Stefano di Briga, una localidad de Messina, Italia, en compañía de su familia.
Cabe recordar que en enero de este año también murió el mexicano Gabriel Garzón, quien realizó la voz de Topo Gigio para Latinoamérica.
Mazzullo fue el hombre detrás de la voz del icónico personaje infantil durante 45 años de forma ininterrumpida, entre 1961 y 2006.
Gracias a su particular talento, dio voz al querido ratón durante más de cuatro décadas, convirtiéndolo en un personaje reconocido a nivel mundial a través de exitosos programas de televisión, presentaciones teatrales e incluso en la televisión estadounidense.
El actor había cumplido 100 años el pasado 6 de junio. En esa fecha especial, compartió con familiares, amigos y vecinos de su comunidad, quienes se reunieron para acompañarlo en una celebración en su localidad natal.