27/ 09/ 2026 21:46

Parte oficial de clínica por carabinero baleado en Lo Espejo: Está con traumatismo encéfalo craneano

Desde la Clínica Las Condes, a través del doctor Pablo Aguilera, entregaron el parte médico oficial por el carabinero que fue baleado en la cabeza durante una fiscalización en Lo Espejo. Según precisó, cerca de las 17:30 horas ingresa el policía herido “con un traumatismo encéfalo craneano por arma de fuego en condiciones de extrema gravedad”. Tras ser atendido se logró “cierta estabilidad, pero sus lesiones son de carácter muy grave y de pronóstico reservado”. Actualmente está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del recinto médico.