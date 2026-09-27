Está en riesgo vital: Actualizan estado de salud del carabinero baleado en Lo Espejo

El funcionario fue trasladado de urgencia hasta la Clínica Las Condes tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial.

La tarde de este domingo, un carabinero fue herido de bala en la cabeza durante un procedimiento policial en la comuna de Lo Espejo.

De acuerdo a antecedentes entregados por la institución, funcionarios fiscalizaron cerca de las 18:30 a un grupo de personas en la vía pública, momento en que uno de ellos extrajo un arma y abrió fuego.

El sujeto disparó contra el efectivo policial, quien resultó herido de extrema gravedad.

Posteriormente, el atacante fue abatido por otro carabinero y falleció en el lugar.

El cabo segundo fue trasladado de urgencia hasta un SAR cercano y, posteriormente, en una ambulancia hasta la 42° Comisaría.

Allí despegó un helicóptero con destino a la Clínica Las Condes, donde el funcionario está siendo atendido y se encuentra en riesgo vital.