Insultos y amenazas: Yamila Reyna acusa ataque masivo por su apoyo a Argentina en el Mundial

La actriz se desahogó con un un video en sus redes sociales, asegurando que se le faltó el respeto por apoyar a La Albiceleste en la cita planetaria.

Un fuerte descargo hizo Yamila Reyna, quien reveló haber recibido un masivo ataque tras su constante apoyo a Argentina en el Mundial.

Tras la derrota de La Albiceleste en la final a manos de España, la actriz aseguró que ha recibido insultos y amenazas.

A través de un video publicado en Instagram, la trasandino afirmó que “hay muchos que han pasado por mis redes a agredirme, a tirar mala onda, amenazarme e insultarme”.





El desahogo de Yamila Reyna tras sufrir amenazas

La artista indicó que los comentarios de odio se dieron “simplemente por haber festejado que la Selección Argentina llegó a una final”.

“Pueden estar o no de acuerdo, eso se respeta, pero lo que no entiendo es la agresión y la mala onda gratuita porque yo no le falté el respeto a nadie, no he hablado en contra de nadie, no me tiré en contra de ningún país ni mucho menos”, agregó.

Reyna remarcó que “simplemente soy argentina, tengo el derecho a poder decir lo que pienso y siento con respecto a un partido, un simple partido de fútbol. Y me gustaría que a mí me trataran con el mismo respeto que yo los trato a todos ustedes”.

“Si no te gusta alguna publicación mía, sigue de largo o no me sigas, pero te voy a invitar y los invito a todos a que aprendamos a respetarnos. No estoy violentando ni faltándole respeto a nadie y exijo lo mismo de vuelta”, sentenció.