Juan Román Riquelme defendió a refuerzo de Boca que fue condenado por violencia de género: “Ya cumplió”

El ídolo y actual presidente del Xeneize respaldó al inversión de US$6,5 millones que se hizo por el colombiano, quien fue hallado culpable en la causa iniciada tras la denuncia de su ex pareja.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, respaldó la llegada de Sebastián Villa, refuerzo del club para este semestre que en 2023 fue condenado por violencia de género contra su ex pareja.

El delantero fue sentenciado a dos años y medio de prisión condicional tras ser hallado culpable en la causa iniciada tras una denuncia, situación que generó controversia en Argentina.

En la previa de la llave ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, el dirigente e ídolo del Xeneize defendió la inversión de 6,5 millones de dólares que se hizo por el colombiano que ya tuvo un primer ciclo en el club (2018-2023).





“Cuando nosotros tuvimos la suerte de tenerlo en el club, hemos vivido momentos bastante raros. A Sebastián lo hacían ir a declarar el mismo día de los partidos”, comentó.

En declaraciones a TyC Sports, el otrora volante recordó cómo se trató la denuncia en dicha época, asegurando que siempre “hemos sido muy claros: Le dijimos que él iba a seguir jugando si no pasaba nada y que si era sentenciado iba a dejar de hacerlo, que fue lo que pasó”.

La defensa de Juan Román Riquelme a Sebastián Villa

Respecto a la decisión de fichar a Villa desde Independiente Rivadavia, Riquelme afirmó que “el entrenador que tenemos hoy quería un delantero. Creemos que Villa cumple con todas las condiciones para jugar en este club y él tiene la ventaja que ya conoce todo”.

“Lo único que queremos es que disfrute, que juegue a la pelota porque creemos que nos puede aportar cosas que el equipo está necesitando (…) Ya cumplió su sentencia y yo creo que en la vida todos merecemos una segunda oportunidad”, agregó.

Además de su sentencia judicial, el colombiano tuvo otras dos situaciones polémicas en Boca: La primera fue marcharse al fútbol de Bulgaria semanas después de ser condenado, partiendo a Europa a pesar de tener contrato vigente y realizando una demanda al club argentino.

La segunda ocurrió a principios de este año, confesando que le “gustaría” jugar en River luego de un supuesto interés.